Ausstellungen und Performances mit Timo Wuerz Hella von Sinnen und „John Sinclair“ kommen zum Comic-Event nach Langenfeld

Timo Wuerz ist ein Magier. Ein Multitalent der Comicszene. Er zeichnet, zeichnet und zeichnet, in Sekundenschnelle. Daneben designt er für namhafte Firmen wie Adidas, Lamborghini oder auch die Deutsche Post. Seit er 14 Jahre alt ist, ist Wuerz im Geschäft und sieht selbst ein bisschen aus wie ein Comic-Held. Zum Stadtjubiläum 75 Jahre Langenfeld werden sein Werke in der Wasserburg Haus Graven, im Kunstverein und in der Stadtbibliothek gezeigt und diskutiert. Und Wuerz zeichnet – an allen drei Veranstaltungsorten.