Protest : CO-Pipeline: Mahnwache als Zeichen des Protests

Mahnwache CO-Pipeline an der Elberfelder Straße in Hilden – im Vordergrund zu sehen:Claudia Roth vom BUND. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Langenfeld/Monheim 20 Aktivisten aus der Region trafen sich mit Mund-Nasenschutzmaske an der Schieberstation beim Hildener Waldbad. Das umstrittene Projekt geht bereits bis in das Jahr 2004 zurück.

Mit dem Berufungsverfahren gegen die CO-Pipeline von Covestro am 19. August vor dem Oberverwaltungsgericht Münster, gehen das umstrittene Bayer-Projekt sowie der massive Bürgerprotest dagegen in eine neue Phase.

Um letzte Informationen um den „Stopp-CO-Pipeline“-Protest auszutauschen, trafen sich gut 20 Aktivistinnen und Aktivisten, darunter auch Neukläger, zu einer Mahnwache mit Maske an der Schieberstation der verlegten Kohlenmonoxid-Leitung am Wendehammer des Waldbad-Parkplatzes. Das umstrittene Projekt geht bereits bis in das Jahr 2004 zurück. Das Raumordnungsverfahren für die CO-Pipeline, von der Bayer-Tochter Bayer Material Science initiiert, beginnt im Oktober und wird ein halbes Jahr später abgeschlossen.