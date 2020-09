Nach Urteil des Oberverwaltungsgerichts : CO-Pipeline: Lokalpolitiker bekräftigen Widerstand

Langenfeld/Monheim Mit heftiger Kritik kommentieren Stadt- und Kreispolitiker das Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) zur umstrittenenen Kohlenmonoxid-Leitung des Bayer-Konzerns vom Montag.

Wie schon im bisherigen Gerichtsverfahren wollen beide Städte die Klägerfamilien Muhr (Monheim) und Schiefer (Langenfeld) bei der nun anstehenden Nichtzulassungsbeschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht Leipzig finanziell unterstützen, kündigten die beiden Bürgermeister an. Wie berichtet, hatte das OVG eine Revision gegen das eigene Urteil nicht zugelassen. „Wir kämpfen weiter an der Seite der Privatkläger“, versicherte auch Landrat Hendele. „Wichtig ist, dass niemand befürchten muss, dass die Pipeline kurzfristig in Betrieb geht.“ Seine Mitbewerber bei der Landratswahl übten ebenfalls heftige Kritik am OVG-Urteil. Jens Geyer (SPD) bekräftigte: „Diese Pipeline darf nicht in Betrieb gehen!“ Martina Köster-Flashar (Grüne) bezeichnete den Richterspruch als „ein Beispiel für wirtschaftliche Interessen, bei denen die Bedürfnisse und Sorgen der Bürger ignoriert werden“.