Party in Monheim : Clubnacht mit Vinyl-Platten

Monheim Zum Auftakt der Reihe sind die Monheimer „Keepers of Vinyl“ zu Gast und werden mit ihrer „Montown Club Night“ einen individuellen Mix aus Funk, Soul, Disco, Club Classics und Funky House im Schallplattengepäck haben.

Die Monheimer Kulturwerke präsentieren am Samstag, 26. November, 20 Uhr, mit „Club Night: Strictly Vinyl“ in der Aula am Berliner ein neues Format, das sich mit wechselnden inhaltlichen Ausrichtungen der Party- und Clubkultur verschreibt. Dabei verwandelt sich die Aula in einen Tanzraum, die Musik kommt ausschließlich von der Schallplatte, aufgelegt von Disk-Jockeys unterschiedlicher musikalischer Prägung. Und das Publikum bekommt die Gelegenheit, sich in eine tanzende Disco-Gemeinschaft zu katapultieren.