Langenfelder Gesichter Kunstgießer und heimatverbundener Stadtbotschafter

Der Ur-Langenfelder Clemens Schmees – „geboren und getauft in Richrath“ – ist in seiner Heimatstadt beliebt und bestens vernetzt. Zum Gesicht der Posthornstadt wird der 66-jährige Diplom-Ingenieur allerdings primär nach außen, und das in vielfältigen Aufgabenbereichen. Das von ihm seit 1980 in der zweiten Generation geführte Familienunternehmen – ursprünglich Edelstahlwerke Schmees, seit 2021 Schmees cast und Schmees art – ist bekannt als Hersteller spektakulärer Kunstwerke aus hochwertigem Edelstahlguss.