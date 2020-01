Immigrather Platz und Richrather Straße in Langenfeld : Clan-Kriminalität: Polizei, Zoll und Ordnungsdienst kontrollieren Bars und Spielhallen

Im Fokus der Kontrollen von Polizei, Zoll und Ordnungsdienst in Langenfeld standen Shisha-Bars und Spielhallen am und um den Immigrather Platz. Foto: Kreispolizei Mettmann

Langenfeld Im Kampf gegen Clan-Kriminalität hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag bei Kontrollen in Langenfeld etliche Verstöße festgestellt und geahndet. Gemeinsam mit Zollbeamten und Mitarbeitern des städtischen Ordnungsamts überprüften die Polizisten insgesamt sieben Shisha-Bars, Wettbüros und Spielhallen rund um den Immigrather Platz sowie an der Richrather Straße.

Bei dem dreistündigen Einsatz ab Samstag, 22 Uhr, seien 140 Menschen und 16 Fahrzeuge kontrolliert worden. Dabei habe der Zoll in fünf Bars insgesamt 14 Kilogramm unversteuerten Shisha-Tabak beschlagnahmt. Gegen zwei Lokalbetreiber laufe deshalb ein Strafverfahren. Zudem kontrollierten die Beamten einen Mann, gegen den ein offener Haftbefehl vorlag. Nach dem Zahlen einer Geldstrafe sei der Mann um eine Festnahme herumgekommen. Das städtische Ordnungsamt stellte 36 Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz, das Glücksspielrecht sowie gegen baurechtliche Bestimmungen fest.

In der Nacht zuvor hatte die Kreispolizei in der landesweiten Null-Toleranz-Strategie gegen Clan-Kriminalität in Hilden und Erkrath ebenfalls mit Zoll und Ordnungsdiensten ähnliche Ergebnisse. Die Erkenntnisse werden nun weiter zusammengetragen, um die bisher erkannten Strukturen von Clan-Kriminalität rund um Bars und Spielhallen weiter aufzuhellen. Zudem solle dies das Sicherheitsgefühl der Bürger stärken

(mei)