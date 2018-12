Großeinsatz in Langenfeld: Polizei kontrolliert 600 Gäste bei Clan-Hochzeit – zwei Festnahmen

Großeinsatz in Langenfeld

Langenfeld Bei einer Hochzeit zwischen Familienclans in Langenfeld hat die Polizei mit Hundertschaften rund 600 Gäste und 200 Autos kontrolliert. Es gab zwei Festnahmen, Waffen und Geld wurden beschlagnahmt.

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften hat die Polizei Sonntagnacht Personen- und Fahrzeugkontrollen bei einer Hochzeitsfeier zweier Familienclans durchgeführt. Zu der Feier waren mehrere hundert Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet erwartet worden, unter denen sich etliche verdächtige Personen befinden sollten. Hundertschaften und Beamte aus der gesamten Kreispolizeibehörde Mettmann waren im Einsatz. Dabei wurden an den Zufahrtsstraßen zum Veranstaltungsort, im Gewerbegebiet an der Carl-Leverkus-Straße im Langenfelder Nordosten, gleich mehrere große Kontrollstellen eingerichtet.