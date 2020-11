Kostenpflichtiger Inhalt: Neubauten in Langenfeld : Cityrand wird zu gefragter Wohnadresse

27 Mietwohnungen liegen in dem Neubau an der Bachstraße direkt vis-a-vis der Fußgängerzone mit dem Kulturzentrum (links oben). Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld An der Bachstraße ist ein Komplex aus drei Mehrfamilienhäusern bald fertig, an der Montessori- und an der Stettiner-/Dietrich-Bonhoeffer-Straße gibt es weitere Großbaustellen. Im südlichen Stadtzentrum setzt sich die Devise fort, Menschen in die Stadt zu holen.