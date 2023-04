Am langen Wochenende Circus Florida gastiert in Monheim

Dressurkünstler Mike Lauenburger tritt mit seinen beiden Friesen und der Trampeltier-Karawane auf. Mike Junior zeigt eine Rola-Rola-Nummer, während seine Schwestern Celina und Vivien mit Hula Hoop und drei Ziegen unterhalten, gefolgt von einer „atemberaubenden Feuernummer mit Feuerbällen und meterhohen Flammen“. Die liebreizende Fee Tinkerbell demonstriert ihre Flugkünste in der Manege. Auch Clown Rudi will die Herzen der Zuschauer erobern, ebenso wie Miss Adriana am „Russischen Vertikalseil“. Zum Höhepunkt ihrer Darbietung lässt sie sich in einem furiosen Wirbel an einem Handgelenk drehen.