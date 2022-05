Suche nach Christine S.dauert an. Noch kein Lebenszeichen von der 56-jährigen Frau. : Polizei sucht weiter nach vermisster Langenfelderin

Langenfeld Die Suche nach Christine S. aus Langenfeld dauert an. Es gibt noch immer kein Lebenszeichen von der seit Sonntag vermissten Frau.

Die Polizei sucht weiter nach Christine S.. Sie wird seit der Nacht zu Sonntag, 15. Mai, vermisst. Zuletzt gesehen wurde die Vermisste in der Nacht zu Sonntag gegen 0.30 Uhr an einem Seniorenheim An der Landstraße in Langenfeld. Christine S. ist zeitlich und örtlich nicht orientiert und macht gegebenenfalls einen verwirrten Eindruck. Sie ist auf tägliche Medikamente angewiesen, die sie laut Polizei nicht mitgenommen hat. Die Vermisste ist zirka 1,65 Meter groß und hat eine kräftige Figur. Die Frau mit den dunklen, schulterlangen Haaren trägt eine rot-schwarze Bluse und blaue Jeans. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02173 2886310 unter dem Notruf 110 entgegen.