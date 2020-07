Im Langenfelder Rathaus : Christiane Schärfke übernimmt Fachbereichsleitung

Langenfeld/Monheim Zum 1. August übernimmt Christiane Schärfke im Langenfelder Rathaus die Fachbereichsleitung Zentrale Servicedienste. Die 40-jährige Volljuristin folgt auf Jürgen Öxmann (63), der nach 35 Jahren bei der Stadtverwaltung in den Ruhestand gegangen ist.

Bei der symbolischen Staffelübergabe wenige Tage vor ihrem Amtstantritt hatte es Schärfke nicht weit. Schließlich ist sie in der Nachbarstadt Monheim seit fünf Jahren Bereichsleiterin für Ordnung und Soziales gewesen.

Bürgermeister Frank Schneider verabschiedete Öxmann, der seit 1985 der Langenfelder Stadtverwaltung angehört hatte. Nach teils leitenden Tätigkeiten in Bau-, Schul-, Kultur- und Sozialverwaltung war Öxmann seit 2012 als Fachbereichs verantwortlich für Personalbereich, Gebäudemanagement, die Zentralen Dienste und die EDV im Langenfelder Rathaus. Der Bürgermeister würdigte Öxmanns Verdienste und gab Schärfke Vorschusslorbeeren. Die in Unna geborene Volljuristin eigne sich nach seinen Worten „hervorragend für das breite Aufgabenportfolio in der von ihr übernommenen Fachbereichsleitung“.