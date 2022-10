Kunst in Monheim : „Chor der Bewegung“ im Rheinbogen

Monheim Die Künstlerin Sylvia Schwenk möchte eine lebendige Choreographie erschaffen und lädt Bürger in den Rheinbogen ein.

Die Künstlerin Sylvia Schwenk ist zu Gast in der Kunstwerkstatt Turmstraße und startet dort ein neues Projekt, kündigt Pia Mahr von der städtischen Pressestelle an. Im Frühjahr sei sie bereits für die Aktion „connect: monheim am rhein“ in der Stadt gewesen, nun sei sie zurück mit einer Performance und lade zum Mitmachen ein. In „Ein Chor der Bewegung“ bringe sie Menschen aller Altersgruppen zusammen und erschaffe mit ihnen eine lebendige Choreographie. Am Sonntag, 30. Oktober, 13 Uhr, sind die Teilnehmer zur Live Performance in den Landschaftspark Rheinbogen eingeladen.