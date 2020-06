Auftritte sind geplant : Chöre proben mit Abstand und digital

Auf dem Schulhof der Prisma-Gesamtschule in Langenfeld ist viel Platz. Draußen können mehr Kinder mitsingen, als in geschlossenen Räumen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Während der Corona-Krise sind die Proben aufwändig zu organisieren und nur in Kleingruppen möglich. Die Chorleiter stellten sich der Herausforderung und haben ihren Weg gefunden.

Von Viola Gräfenstein

Singen wird von der Wissenschaft als eine Kunstform eingestuft, die als besonders infektiös gilt. Grund ist die starke Atemluft, die beim Singen ausgestoßen wird und dabei Viren sowie Keime enthalten und verbreiten kann. Für die Chorprobenarbeit haben drei Leiterinnen aus Langenfeld und Monheim ihren eigenen Weg gefunden.

Zwölf Kinder im Alter von elf bis 13 Jahren sitzen auf Stühlen mit Abstand zueinander auf dem Schulhof der Prismaschule in Langenfeld. Die Kinder des Langenfelder Kinder- und Jugendchores (LaKiJu) singen sich ein. „Normalerweise gibt es montags drei Gruppen, jetzt sind die Kinder und Jugendlichen in fünf Gruppen aufgeteilt. In der Aula können wir nur mit zehn Leuten proben, draußen ist die Anzahl auf dem Schulhof egal“, sagt Britta von Anklang. Die Leiterin des Kinder und Jugendchores hat die Herausforderung, trotz Beschränkungen wegen der Corona-Krise weiter zu proben, angenommen.

Info Chorauftritte in Monheim/Langenfeld Der Langenfelder Kinder- und Jugendchor singt Open Air in der Prisma Schule am 5. September von 17 bis 19 Uhr sowie am 6. September von 11 bis 13 Uhr. Karten unter 0172 39 27 612. Auftritte der evangelischen Kirche Langenfeld: www.kirche-langenfeld.de/evangelisch Chöre der kath. Kirche Langenfeld: www.kklangenfeld.de. Auftritte der evangelischen Kirche Monheim: www.ekmonheim.de

„Wir haben uns schon ganz früh nach dem Shut-Down online getroffen, um mit Hilfe der Zoom-Video-App zu proben“, sagt von Anklang. „Wir wollten keine Probewoche ungenutzt lassen, weil wir für das Sommerkonzert und ein Musical proben.“ Für die Kinder war es eine wichtige Erfahrung, dass das Singen zunächst per Zoom im Shut-Down für sie weiterging. „Die Eltern haben bestätigt, dass es ihnen in der Corona-Krise viel Stabilität und Halt gegeben hat, einmal die Woche zu singen“, so von Anklang. Die Kleingruppenarbeit sowie die Soloarbeit am Bildschirm per Zoom hat sich für die Chorleiterin als Vorteil erwiesen. „Jeder hört sich jetzt selbst. Manche Kinder singen tatsächlich besser als vorher“, so von Anklang.

Chorleiterin Gisela Schmelz leitet die Gospelsingers in Monheim. Foto: Schmelz

Auch die Chorleiterin Gisela Schmelz von den Monheimer Gospelsingers probt während der Krise. „Zuerst war es nur online möglich, in drei Kleingruppen hintereinander nach Stimmlage aufgeteilt per Videokonferenz zu proben. An die Online-Situation haben wir uns schnell gewöhnt, wir hatten richtig Spaß dabei. Es war immer ein fröhliches Wiedersehen am Bildschirm.“ Auch Schmelz hat schnell die Vorteile des Onlinetrainings erkannt. „Da sich ja alle beim Singen auch selbst auf dem Bildschirm sehen, hatte das einen positiven Einfluss auf den Gesichtsausdruck beim Singen. Bestimmte Einsingübungen gelangen plötzlich besser, weil die Chorsängerinnen und -sänger ihre Mundstellung wahrnehmen und direkt selbst korrigieren konnten“, so Schmelz. In der vergangenen Woche fand die erste Chorprobe vor dem Gemeindezentrum im Freien auf der Wiese, mit Abstand und in drei Kleingruppen, statt. „Endlich konnte wieder ein echter Chorklang entstehen, und jetzt sind wieder alle dabei“, sagt Schmelz. Wegen der großen Entfernung zu den Singenden auf der Wiese benutzt die Chorleiterin einen mobilen digitalen Sprachverstärker. „Dann muss ich nicht so laut sprechen und bin trotzdem gut zu verstehen“, sagt Gisela Schmelz.