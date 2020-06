Katholische Gemeinde : Chor probt im Ankerplatz und draußen

Langenfeld Das neue katholische Gemeindezentrum an der St.-Josef-Kirche ist seit März fertig. Wegen der Corona-Krise war der Treffpunkt bisher nur sehr eingeschränkt nutzbar. Auch das Eröffnungsfest wurde abgesagt. Jetzt füllt sich das schmucke Haus langsam mit Leben.

Kirchenmusiker Matthias Krella hat mit den Chorproben in kleinen Gruppen begonnen. „In Absprache mit dem Erzbistum Köln sind begrenzte Einheiten zugelassen“, berichtet Steffen. Maximal zehn Sänger dürften im großen Saal Lied-Texte üben. Der liegt im Erdgeschoss, ist lichtdurchflutet und 100 Quadratmeter groß. Pro Teilnehmer sind zehn Quadratmeter Platz vorgeschrieben. Wer kommt, trägt sich in eine Liste ein. Matthias Krella konnte so schon mit dem Kinder- und Jugendchor arbeiten, und er hat mit der Band „Tonbotschaft“ geprobt. Am vergangenen Dienstag habe er draußen auf dem Platz zu einem offenen Singen eingeladen. „35 Leute waren da“, freut sich der Kirchenmusiker. So könne man auch nach außen das Signal senden, dass es in den Gemeinden weiter geht. Bis jedoch alle zehn katholischen Chorgruppen in vollem Umfang wieder gemeinsam singen können, werde es wohl noch etwas dauern.