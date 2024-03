Neue Kurse an der VHS Dolmetscherin sorgt für mehr China-Kompetenz in Monheim

Weihong Dai-Lapsien, 1967 geboren und aufgewachsen in Guangzhou in der Provinz Kantonin in China, gibt an der Monheimer Volkshochschule gleich mehrere Kurse für Menschen, die sich mit China intensiver beschäftigen wollen. In einem Abendvortrag am Montag, 15. April, 19 Uhr, vermittelt die seit mehr als 30 Jahren in Deutschland lebende Dolmetscherin die chinesischen Schriftzeichen Hanzi. Sie gehören zu den ältesten der Welt und werden auf ein Alter von ungefähr 6000 Jahren geschätzt. Als Grundlage und Träger der chinesischen Kultur hatten Hanzi einen tiefgreifenden Einfluss auf die Schrift und Kultur Japans, Korea und Vietnam. Der Vortrag führt in die Welt von Hanzi und die rätselhafte chinesische Kulturgeschichte ein, verbunden mit den Fragestellungen: Wie ist Hanzi entstanden und wie hat die Schrift sich weiterentwickelt? Welche Regeln gibt es? Wie hat Hanzi kontinuierlich die 5000-jährige Geschichte Chinas dokumentiert? Welche Weisheiten, Geheimnisse und Mysterien offenbart sie uns? Der Vortrag schlägt eine Brücke zwischen östlichem und westlichem Denken. Die Teilnahme kotet 10 Euro (Kursnummer 24S1901).