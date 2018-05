Monheim: Chefin will Volkshochschule erneuern

Monheim Dagmar Keuenhof (44) möchte den angestoßenen Umgestaltungsprozess der VHS voranbringen. Sie ist familienorientiert und Sylt-Fan.

Rund ein Jahr lang arbeitet sie bereits in Monheim. Seit Anfang Mai leitet sie die Volkshochschule. Zuvor war Dagmar Keuenhof in der Erwachsenenbildung der Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen tätig. Als sie nach Monheim wechselte, ist dort in der VHS gerade ein Umgestaltungsprozess angestoßen worden. "Ich fülle ihn mit Leben", bekundet sie. "Und ich möchte die neue Struktur auf sichere Füße stellen."

Um Nutzer langfristig zu binden und neue Gruppen zu erschließen, sei eine Erneuerung in bestimmten Abständen unerlässlich. "Das tun wir aber, ohne das Kerngeschäft zu vernachlässigen", sagt sie. Teilweise werde es sogar ausgebaut, wie bei den Sportkursen. "Vorträge und Exkursionen lassen sich nicht online abbilden." Ergänzend seien im nächsten Semester aber neue Formate geplant wie beispielsweise Live-Streaming. Bei Polit-Talkrunden könnten die Zuschauer sich dann von zu Hause aufschalten und Fragen per Chat stellen. Außerdem gibt es Schwerpunktthemen wie die Woche der Philosophie, die mit verschiedenen Themen und an unterschiedlichen Orten - auch außerhalb der VHS - stattfindet. Für den gebührenfreien Vortrag "Das Internet als Medium der Demokratie?" in der Bücherstube Rossbach am 29. Mai gibt es schon eine ganze Menge Anmeldungen.