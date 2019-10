Anlaufstelle in LVR-Klinik : Chefarzt: i-Punkte hilfreich gerade für einsame Senioren

Anlaufstelle in LVR-Klinik

Chefarzt Guido Garlip (l.) und der Awo-Ortsvorsitzende Klaus Kaselofsky eröffneten den i-Punkt in der LVR-Klinik. Foto: RP/LVR-Klinik Langenfeld

Langenfeld Ältere Menschen, die Rat suchen, haben jetzt in der LVR-Klinik eine neue Anlaufstelle.

Wie an weiteren acht Stellen im Stadtgebiet gibt es dort seit 1. Oktober einen so genannten „i-Punkt“ für Senioren des Arbeitskreises „Leben im Stadtteil“. Mit dem Ziel, dass ältere Langenfelder möglichst lange selbständig in vertrauter Umgebung wohnen können, geben geschulte Ehrenamtliche der Arbeiterwohlfahrt gratis hilfreiche Informationen zu deren Anliegen. Nach Angaben von Lisa Rutkowski aus der Öffentlichkeitsarbeit der LVR-Klinik seien sie für viele Themen gewappnet: Gesundheit, Pflege, Begegnungsorte und Einrichtungen, Wohnen im Alter, Bildung, Kultur, Freizeit, Mobilität und Stadtleben. „Sollten die Fragen spezifischer sein, kann ein separater Termin vereinbart werden“, sagt Rutkowski. „Oder die Ehrenamtlichen unterstützen dabei, die zuständige Stelle oder Einrichtung zu finden.“