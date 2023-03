St.-Martinus-Krankenhaus Langenfeld Chef-Chirurg geht in den Ruhestand

Nach 22 Jahren am St.-Martinus-Krankenhaus geht Dr. Christiaan Hildebrand in den Ruhestand. Der 65-jährige gebürtige Aachener war in Richrath seit November 2001 Chefarzt der Chirurgie und zusätzlich bis Oktober 2020 drei Jahre lang der „Ärztliche Direktor“ des 180-Betten-Hauses. In dieser Funktion gelang ihm die grundsätzliche Neuausrichtung des Krankenhauses mit der zukunftsweisenden Erweiterung um die Geriatrie-Fachabteilung.