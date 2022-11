Langenfeld zeigt Chagall-Werke : Chagalls Engel im Wiescheider Treff

Langenfeld Die Ausstellung im Wiescheider Treff in Langenfeld zeigt die „Boten“ Gottes im Werk des weltberühmten Künstlers. Ein Rahmenprogramm informiert über das Leben von Chagall.

Bereits vor der Ausstellung zeigen die Veranstalter eine Filmdokumentation über Marc Chagall (1887-1985). Sie beginnt am Mittwoch, 9. November, um 15.30 Uhr im Wiescheider Treff. Sie beschäftigt sich mit dem Leben des Künstlers, der 1887 in Peskowatik, einem Vorort von Witebsk (russisches Zarenreich, heute Weißrussland) als ältester Sohn einer armen orthodoxen jüdischen Familie geboren wird. Chagall besucht die öffentliche Schule, die für Juden eigentlich nicht zugänglich ist. Nach dem Abschluss geht er ins Atelier von Jehuda Pen, wechselt aber nach der Lehrzeit an verschiedene Kunstschulen in St. Petersburg. 1910 zieht er nach Paris. Er startet erste Versuche mit dem Kubismus und folgt 1913 der Einladung des Berliner Kunsthändlers Herwarth Walden. Der organisiert die erste Alleinausstellung mit Chagalls Werken. Der reist anschließend in seine Heimat und wird dort vom Ausbruch des Ersten Weltkrieges überrascht. 1923 gelingt es ihm, mit der Familie nach Paris zurückzukehren. Chagall reist nach Palästina, Deutschland, in die Niederlande, nach Spanien und erlebt 1935 in Polen die Bedrohung der Juden. 1941 zieht er in die USA und kehrt nach dem Krieg nach Frankreich zurück. Der weltberühmte Künstler, der auch als Autor tätig ist, stirbt im März 1985 in Saint-Paul-de-Vence.