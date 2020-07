Corona-Regeln in der Ladenpassage : „Stadtgalerie hat wieder mehr Zulauf“

Langenfeld Nach einem halben Jahr Corona-Pandemie ist die Lage des innerstädtischen Einzelhandels angespannt, aktuell geprägt von Hygienevorschriften wie Abstand halten und Maskenpflicht. Seit fast 20 Jahren konzentrieren sich in der Langenfelder Stadtgalerie Fachgeschäfte und Dienstleister auf rund 14.000 Quadratmeter.

Wer Betreiber: ESTAma Gesellschaft für Real Estate Management mbH. Eigentümer: WI Objektgesellschaft 55 GmbH & Co. KG in Fellbach. www.stadtgalerie-langenfeld.de

Was Die Stadtgalerie wurde im Jahr 2000 eröffnet. Die Ladenpassage entstand mit Tiefgarage anstelle eines offenen Goßparkplatzes zwischen Rathaus, Solinger Straße, Turnerstraße und Friedhofstraße. Die postalische Adresse ist der am Haupteingang seinerzeit neu angelegte Galerieplatz 1. Ankermieter waren von Anfang an C&A, der Elektromarkt (früher Medimax, jetzt Euronics) und der Supermarkt (erst Kaiser’s, jetzt Aldi).

Posseik Ohne Glaskugel ist die Frage leider nicht zu beantworten. Viele Menschen auf engem Raum, dazu Gesang – so etwas ist in den nächsten Monaten kaum zu vereinbaren. Auch die geplante 20-Jahr-Feier im Oktober wird es so nicht geben können. Die Kosten der Zusatzaktionen durch notwendige Kontrollen stünden in keiner Relation zur Werbewirkung. Wir nutzen statt dessen vermehrt Printmedien und soziale Netzwerke, um auf uns aufmerksam zu machen. Und wir arbeiten mit Hochdruck daran, geeignete Aktionen im Hinblick auf die aktuell gültigen Hygienevorschriften zu entwickeln. Wichtig ist uns die Botschaft: Erstes Ziel ist die Gesundheit der Kunden und Mitarbeiter. Wir und insbesondere unsere Mieter sind so aufgestellt, dass die Kunden entspannt und weitestgehend „ohne Angst“ einkaufen können.