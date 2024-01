Hospiz-Spende Langenfelder versilbern alte Deko für den guten Zweck

In fast elf Monaten ist schon wieder Weihnachten – doch noch hinterlässt das jüngste Fest Spuren. So in der Spendenbox der Hospizbewegung St. Martin. Thomas Kirbisch, Vorsitzender der CDU Richrath, übergab jetzt 815 Euro an die Vereinigung. Sein Ortsverein hatte dazu aufgerufen, alten Weihnachtsschmuck abzugeben. Dies taten viele Menschen ab November. Und so füllte sich der Flur von Familie Kirbisch in Richrath in der Adventszeit von Woche zu Woche mit Kartons voller bunter Dekorationen. Beim Richrather Weihnachtsmarkt konnten die Käufer dann selbst entscheiden, wie viel Geld ihnen die Gegenstände wert waren. Auf diese Weise wurden 815 Euro in die Boxen der Hospizbewegung St. Martin gesteckt. „Alle profitieren von dem Konzept“, freut sich Kirbisch. „Wir danken allen, die Weihnachtsschmuck abgegeben und erworben haben. Die komplette Summe kommt der Hospizbewegung zugute“, so der Richrather CDU-Chef. Daniela Kerl-Goeke, Leitende Koordinatorin der Hospizbewegung St. Martin, nahm die Spende dankbar entgegen.