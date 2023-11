Haushaltsberatungen in Monheim: alle Fraktionen stimmen Antrag zu, doch Peto-Mehrheit lehnt ab CDU will bei Kunst im öffentlichen Raum sparen

Die Leda von Lüppertz an der Rheinpromenade, Jeppe Heins „Playground“ in der Neuen Mitte oder „Points of View“ von Tony Cragg am Busbahnhof – die Kunstwerke im öffentlichen Raum sind in den vergangenen Jahren stetig mehr geworden, die Namen der Künstler klingen immer illustrer. Die Monheimer CDU hat den regelmäßigen Ankauf dieser Werke skeptisch betrachtet und die teuren Anschaffungen kaum mitgetragen. Jetzt soll aus ihrer Sicht komplett Schluss sein. Im Kulturausschuss beantragte Michael Nagy für die CDU bei den Haushaltsberatungen für 2024: „Die Verwaltung wird aufgefordert, das Budget für die Anschaffung von Kunst im öffentlichen Raum zu streichen“. Zumindest soll es in den kommenden drei Jahen „eingefroren“ werden. Begründung: Das Budget von jährlich 410.000 Euro habe den jährlichen Kostenrahmen für die Anschaffung von Kunst bilden sollen. Da jedoch für das „Blaue Band“ für 2024 und 2025 jeweils 1,95 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt seien, habe man den Rahmen weit überschritten. Die Vertreter von SPD und Grünen unterstützten den CDU-Antrag. Die Peto-Mehrheitsfraktion lehnte ihn erwartungsgemäß ab.