Monheim CDU lädt zu Polit-Talk und Neujahrsempfang

Die Monheimer Ratsgremien tagen – abgesehen von der Rats-Sondersitzung zum Bürgerbegehren Schulhof-Container am 24. Januar – erst nach Karneval wieder, doch läuft der politische Betrieb in Monheim bereits in dieser Woche wieder an. Den Anfang nach der Weihnachtspause macht die CDU mit gleich zwei Veranstaltungen.