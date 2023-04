Linnemann vor Langenfeldern CDU streitet über Kritik an Merkel

Langenfeld · Partei-Vize Carsten Linnemann verteidigt seine jüngste Schelte an der Altkanzlerin vor Langenfeldern. Anlass der Kritik an Merkels Hinterlassenschaften (Abhängigkeit von Russland, marode Bundeswehr, Atomausstieg etc.) war die Verleihung des höchsten Verdienstordens an sie.

20.04.2023, 06:00 Uhr

Carsten Linnemann bei einem früheren Auftritt in Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Martin Mönikes

Der möglicherweise künftige starke Mann der CDU, Carsten Linnemann, sprach jetzt vor Langenfelder Christdemokraten – als online zugeschalteter Gast der örtlichen CDU-Mittelstandsvereinigung. Sein „Bericht aus Berlin“ am Dienstagabend für die Versammlung in den Räumlichkeiten von „Werft 4.0“ stellte den Entwurf des neuen Grundsatzprogramms der Partei in den Vordergrund.