Bundesvorsitzender der Christdemokraten : Lokale CDU-Wahldelegierte tendieren zu Armin Laschet

Langenfeld/Mettmann 1001 Christdemokraten wählen am Wochenende neuen Bundesvorsitzenden.Umfrage unter Stimmberechtigten aus dem Kreis. Wir haben Delegierte aus dem Kreis Mettmann gefragt, welchem Kandidaten sie ihre Stimme geben werden.

Es treten drei Männer aus Nordrhein-Westfalen gegeneinander an, von denen einer es schon 2018 probiert hatte: Der seinerzeit gegen AKK unterlegene Friedrich Merz will wie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Außenpolitiker Norbert Röttgen die Christdemokraten führen.

„Ich werde Armin Laschet meine Stimme geben“, sagte bei einer Umfrage unserer Zeitung unter den heimischen CDU-Delegierten die Bundestagsabgeordnete Michaela Noll. „Nach der desaströs verlorenen Landtagswahl 2012 ist es ihm gelungen, die CDU in NRW wieder an die Spitze zu bringen und er ist auch in der Regierungsverantwortung erfolgreich“, begründet Noll ihr Votum. „Die Bilanz in NRW kann sich sehen lassen.“