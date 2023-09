Monheimer Haupt- und Finanzausschuss CDU beantragt Hitzebelastungskarte für Monheim

Die Beigeordnete Lisa Pientak empfiehlt dem Gremium, den Antrag der CDU abzulehnen. In Monheim würden Vorsorgemaßnahmen, die beispielsweise in Düsseldorf aus der Hitzebelastungskarte abgeleitet werden, wie beispielsweise Dachbegrünungen oder Büsche und Sträucher entlang der Straßen und Wege schon heute umgesetzt. Auch andere Maßnahmen wie Trinkwasserbrunnen, seien in der Stadt an mehreren zentralen Orten aufgestellt worden. Düsseldorf stehe in der Innenstadt mit einer deutlich höheren Bevölkerungsdichte und mehr versiegelten Flächen vor ganz anderen Herausforderungen als Monheim, argumentiert Pientak. Und Hilden setzte lokale Klimaanpassungsmaßnahmen um, ohne dafür eine eigene Hitzebelastungskarte aufzulegen. Die Kartierung der Stadt Langenfeld biete nur einen geringen Mehrwert.