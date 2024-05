Bundesprogramm „Jugend und Parlament“ CDU-Abgeordneter Klaus Wiener lädt nach Berlin ein

Jugendliche, die Interesse haben, bei „Jugend und Parlament“ mitzumachen, können sich bis zum 15. Juni 2024 bewerben mit einem kurzen Motivationsschreiben an Klaus Wiener, per Email an klaus.wiener@bundestag.de oder postalisch ans Wahlkreis-Büro: Klaus Wiener, Goethestraße 16, 40822 Mettmann.