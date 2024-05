Familie Pareigat räumt nach dem Hochwasser auf Campingplatz Baumberg steht unter Wasser

Alle Mitglieder der Familie Pareigat packen mit an. „Wir sind dabei, den Dreck und Schlamm wegzuräumen und hoffen, dass bis zum Wochenende alles erledigt ist“, sagt Enkelin Gina Pareigat, die in erster Linie mit im Büro arbeitet. Der anhaltende Regen am Freitag erschwerte die Arbeiten jedoch etwas. .Das Rheinhochwasser hatte fast die komplette schöne und naturnahe Anlage mit dem passenden Namen „Rheinblick“ überflutet, zieht sich jetzt aber langsam wieder zurück.