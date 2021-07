Feuerwehreinsatz in Langenfeld : Fahrer löscht brennenden Linienbus

Langenfeld Die Feuerwehr musste am Montagmorgen zum Langenfelder S-Bahnhof ausrücken. Als sie ankam, war der Brand bereits gelöscht. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Am frühen Montagmorgen hat am Langenfelder S-Bahnhof an der Katzbergstraße der Motor eines Linienbusses gebrannt. Gegen 6.10 Uhr bemerkt der Fahrer des Busses den Rauch, der aus dem Motor aufsteigt. Da fährt er gerade den Busbahnhof am Langenfelder S-Bahnhof an. Dort öffnet er den Motorraum und stellt fest, dass der Motor brennt. Der Busfahrer alarmiert umgehend die Feuerwehr, kann den Brand jedoch noch vor Eintreffen der Wehrleute selbstständig mit einem Feuerlöscher löschen. Die Feuerwehr nimmt vor Ort noch ausgelaufenes Öl und Benzin auf. Die Polizei wird ebenfalls alarmiert. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht sie von einem technischen Defekt im Motorraum des zehn Jahre alten Busses als Brandursache aus. Verletzt wird bei dem Brand niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen tausend Euro, meldet die Polizei am Montagmittag.