Vorm Mona Mare : Busbrand in Monheim

Busbrand in Monheim

Feuerwehr-Einsatz in Monheim Foto: Meuter, Peter (pm)

Monheim Während des Einsatzes war die Kurt-Schumacher-Straße zum Teil gesperrt.

An der Haltestelle „Mona Mare“ hat es in einem Linienbus gebrannt. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr bei dem Vorfall am Freitagabend niemand. Entstanden war der Brand im Motorraum im Heckbereich des Fahrzeugs. Der Fahrer bemerkte das Feuer und löschte es mit dem Feuerlöscher. Die Feuerwehr führte noch Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte den Motorraum mit einer Wärmebildkamera. Während des Einsatzes war die Kurt-Schumacher-Straße zum Teil gesperrt.