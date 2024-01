ÖPNV Auch in Langenfeld und Monheim wird gestreikt

Verdi hatte den meist ganztägigen ÖPNV-Warnstreik in rund 80 deutschen Städten am Montag angekündigt, nur Stunden nach dem Ende des Lokführerstreiks der Gewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn. Außer in Bayern verhandelt Verdi in allen Bundesländern parallel mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden über neue Tarifverträge für rund 90 000 Beschäftigte. Von der Tarifrunde sind der Gewerkschaft zufolge mehr als 130 kommunale Unternehmen betroffen. In den meisten Bundesländern – so auch in NRW – wird über neue Manteltarifverträge und damit vor allem über Arbeitsbedingungen verhandelt.