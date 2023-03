Unfall in Langenfeld-Mitte Linienbus bringt Radfahrer zu Fall und fährt weiter

Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei am Montag eine Verkehrsunfallflucht in der Langenfelder Innenstadt aufklären: Laut Mitteilung hatte gegen 16.35 Uhr der Fahrer eines Busses der Linie 785 auf der Hauptstraße einen Radfahrer überholt und dabei touchiert und zu Fall gebracht. Dann setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Passanten halfen dem glücklicherweise nur leicht verletzten Radler und informierten die Polizei. Sie konnten den Bus präzise beschreiben und gaben an, dass dieser zu schnell gefahren sei. Die Polizei ermittelte, dass der Bus an der S-Bahn-Station Langenfeld stand. Die Beamten bemerkten frische Unfallspuren rechts hinten am Bus und leiteten gegen den Fahrer ein Verfahren wegen Unfallflucht ein. Weitere Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 02173 288-6310 entgegen.