Vor der Verbraucherzentrale : Bunte Bänder mit Klimawünschen

Langenfeld Vor der Verbraucherzentrale wird ein Zeichen für den Klimaschutz gesetzt. Im Rahmen der bundesweiten Aktion werden die Bänder Ende August mit dem Fahrrad nach Berlin gebracht.

(RP) Die Verbraucherzentrale in Langenfeld beteiligt sich an der deutschlandweiten Aktion Klimabänder und setzt ein buntes Zeichen gegen den Klimawandel – und viele Langenfelder haben sich angeschlossen. „Die Reaktionen der Langenfelderinnen und Langenfelder waren sehr positiv“, freut sich Laura Leuders, Umweltberaterin der Verbraucherzentrale Langeneld.

Ab Mitte August werden die Bänder in einer großen Sternfahrt mit dem Fahrrad nach Berlin zum Festival der Zukunft gebracht. „Dazu werden die Klimawünsche der Langenfelderinnen und Langenfelder am 25. August nach Düsseldorf gefahren und dort an die nächste Fahrradstaffel übergeben“, erklärt Verbraucherberaterin Eva Jaci. In der Hauptstadt findet das große Finale der Aktion statt: das Festival der Zukunft. Dort werden die Klimabänder zwischen Kunstinstallationen, Ständen und Showacts aufgehängt. Hier verdichten sich viele kleine Klimawünsche zu einer großen, kollaborativen und bunten Vision eines nachhaltigen Deutschlands und einer grünen Zukunft.