Polizei durchsucht Wohnungen in Langenfeld und Monheim : Festnahme bei Razzia gegen Rocker

Am Mittwochmorgen klingeln Polizisten bei möglichen Unterstützern des Vereins „United Tribuns“ in Monheim und Langenfeld an und durchsuchen die Räume. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Langenfeld/Monheim Im Kreis Mettmann durchsucht Polizei Wohnungen in fünf Städten - auch in Monheim und Langenfeld. Die Beamten sind auf der Suche nach Informationen über die Vereinigung United Tribunes, eine Rockervereinigung, die heute verboten wurde. Die Beamten können ein per Haftbefehl gesuchtes Bandenmitglied festnehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Heuer

Am frühen Mittwochmorgen hat die Polizei im Kreis Mettmann Wohnungen von mutmaßlichen Mitgliedern der rockerähnlichen Vereinigung United Tribuns durchsucht. In Mettmann, Wülfrath und Haan sind die Beamten ebenso wie in Monheim und Langenfeld um 6 Uhr früh auf dem Weg zu Unterkünften, deren Bewohner mit der Vereinigung zu tun haben sollen. „In Langenfeld und Monheim sind keine Spezialeinsatzkräfte (SEK) zugegen gewesen“, heißt es aus Polizeikreisen. „Wir sind gekommen, haben bei den Wohnungsinhabern geklingelt und den Durchsuchungsbeschluss vorgelegt.“ In keiner der beiden Wohnungen sei es „zu Angriffen auf die Beamten gekommen“, erklärt ein Polizeisprecher. Auch das Aufbrechen von Türen sei nicht nötig gewesen – alles sei ruhig abgelaufen.

Während der Durchsuchung der Wohnung in Langenfeld-Immigrath fällt der Polizei ein Mann auf. Er sei zufällig vor Ort, eben zu Besuch, erklärt dieser. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellen die Beamten allerdings fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wird. Die Polizisten vollstrecken den Haftbefehl sofort. Welche Informationen die Polizei findet, ob und was möglicherweise beschlagnahmt worden ist, dazu macht das Bundesinnenministerium am Mittwochmittag keine Angaben.

Info BMI verbietet United Tribunes Die rockerähnliche Gruppierung „United Tribuns“ wurde 2004 von einem ehemaligen bosnischen Boxer Armin Ćulum in Villingen-Schwenningen gegründet. Dieser kam infolge des Bosnienkriegs aus Prijedor (Bosnien-Herzegowina) als Flüchtling nach Deutschland und wurde Türsteher im Großraum Villingen-Schwenningen. Zusammen mit Personen aus dem Türsteher-, Rocker- und Rotlichtmilieu eröffnete er zwei Bordelle. Die Tribuns stiegen zu einer der mächtigsten und mitgliederstärksten Gruppen in Deutschland auf.

In Monheim-Baumberg durchsucht die Polizei ebenfalls die Wohnung eines möglichen Mitglieds der bundesweit agierenden United Tribuns. Auch dort suchen die Beamten nach Informationen über die Organisation sowie Hinweise zu kriminellen Aktivitäten.

Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte am Morgen die „rockerähnliche Gruppierung ‚United Tribuns‘ verboten.“ Im Rahmen des Vereinsverbotes haben Polizisten in neun Bundesländern Wohnungen von mutmaßlichen Unterstützern der Vereinigung durchsucht.

Das Bundesinnenministerium (BMI) teilt mit, dass das Vereinsverbot „in Abstimmung mit den Innenministerien der Länder Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Thüringen“ erfolgt ist. Das Verbot sei den Funktionären des Vereins um 6 Uhr zugestellt worden. Zeitgleich hätten die Durchsuchungen und Beschlagnahmungen begonnen.

Nach dem Vereinsverbot dürfen auch die Kennzeichen der „United Tribuns“ und der Teilorganisationen „ab sofort weder verbreitet noch öffentlich oder in einer Versammlung verwendet werden.“ Das Bundesinnenministerium untersagt dem Verein und seinen Teilorganisationen jede weitere Tätigkeit in Deutschland: „Es ist verboten, Ersatzorganisationen zu bilden oder bestehende Organisationen als Ersatzorganisationen fortzuführen“, heißt es dazu aus dem Ministerium.

Der Gründer des Vereins, Armin Culum, wird seit 2009 mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Er verschwand kurz vor seiner Verhaftung und soll heute wieder in seiner ursprünglichen Heimat Bosnien und Herzegowina wohnen.

Zu ihren besten Zeiten hatte die jetzt verbotene Vereinigung weltweit 1700 Mitglieder. Sie lieferten sich in der Vergangenheit immer wieder Gebietskämpfe mit den Hells Angels, den Black Jackets, den kurdischen Red Legions und deren Nachfolgeorganisationen.

In NRW gründeten Mitglieder der „United Tribuns“ Chapter in den Städten Aachen, Troisdorf, Remscheid und Köln. Die „Arbeitsgebiete“ liegen auch in NRW in den Bereichen Menschenhandel, Prostitution und sexuellen Delikten. Immer wieder fallen die Mitglieder bundesweit durch Körperverletzungsdelikte und Schusswaffengebrauch sowie Mord auf.

Laut Ministerium stellten sich die „United Tribuns“ nach „außen als eine ‚Bruderschaft‘ mit Affinität zum Kampfsport und Fitnessmilieu dar.“ Das Ministerium verweist darauf, das es der tatsächliche Zweck der „United Tribuns“ sei, „einen Machtzuwachs innerhalb des Rockermilieus anzustreben und dies regelmäßig auch mit Gewalt, insbesondere gegenüber anderen Rocker- beziehungsweise rockerähnlichen Gruppierungen, durchzusetzen.“ Demnach begingen Mitglieder und Führungspersonen der United Tribuns „teils erhebliche Gewaltdelikte.“