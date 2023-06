Open Air in Langenfeld Bundeswehr lädt zu Benefiz-Konzert ein

Die Stadt hat wieder Lust zu feiern, und das können die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste jetzt auch. Stimmungsvolle musikalische Gelegenheit dazu gibt es am Mittwoch, 7. Juni, auf dem Marktplatz, denn ab 20 Uhr spielt die Big Band der Bundeswehr unter der Leitung von Bandleader Timor Oliver Chadik einen modernen Sound-Mix aus swingendem Jazz, rhythmischem Rock und melodischem Pop. Der Eintritt zu dem Open-Air-Konzert ist frei, es wird jedoch um Spenden für verschiedene soziale Projekte in der Stadt, darunter für den Förderkreis der Musikschule, den Förderkreis der Kopernikus-Realschule, die Jugendfeuerwehr sowie Die Tüte, wie sich die Tafel in Langenfeld nennt, gebeten.