Kulturraffinerie im „Schwarzbuch“ des Steuerzahlerbundes „Eine solche Halle ist zu groß für Monheim“

Die Stadt Monheim hat es zum vierten Mal binnen fünf Jahren ins „Schwarzbuch“ des Bundes der Steuerzahler (BdSt) geschafft. Nach dem Geysir 2018 und 2020 sowie der (noch nicht realisierten) Marina 2022 hat der Verband diesmal die „Kulturraffinerie K714“ in das Jahrbuch aufgenommen, in dem er 100 „exemplarische Fälle von Steuergeldverschwendung“ in Deutschland anprangert.