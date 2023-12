Steuerzahler-Bund gegen Stadt Monheim 400.000-Euro-Bus in der Kritik

Paragraph 107 GO regelt, inwieweit sich Kommunen wirtschaftlich betätigen dürfen. Den Paragraphen legt die Stadt Monheim laut BdSt sehr großzügig aus. Demnach darf sich eine Kommune auf einem Feld jenseits ihrer eigentlichen Pflichten wirtschaftlich betätigen, wenn der damit angestrebte öffentliche Zweck „durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann“. Der von der städtischen Tochter eingerichtete Eventbus schaffe „eine überflüssige Konkurrenzsituation mit privaten Busunternehmen, die heute schon ähnliche Angebote vorhalten und jetzt durch die öffentliche Hand in einen Wettbewerb treten, der durch die Gemeindeordnung eigentlich nicht vorgesehen ist“. Dies schreibt Jens Ammann in der neuesten Ausgabe der BdSt-Monatsschrift „Der Steuerzahler“. Er habe den Landrat per Brief um eine kommunalaufsichtsrechtliche Beurteilung des Sachverhalts gebeten.