Lokale Wirtschaft : Bugatti-Turbolader – made in Langenfeld

Langenfeld An der Haus-Gravener-Straße versteckt sich ein kleiner Global Player mit großen Talenten: die Firma innoCast.

Die vielen fertigen rosa und beigefarbenen Einzelteile in der Produktion haben etwas von Marzipan oder Zuckerzeug und so gar nichts von einem Motorenteil. Sie kommen frisch aus dem 3-D-Drucker und stehen noch am Anfang der Produktionskette. Zehn Schritte sind von der CAD-Konstruktions-Zeichnung bis zum blankpolierten und handmontierten Motorenteil nötig, sagt Bettermann. Überarbeitete Datensätze, ein funktionsfähiges Design und eine Computersimulation, die kleine Fehler in der Konstruktion erkennbar macht, gehen voran, bis der Drucker aus Lagen feinsten Kunststoffgranulats Modelle erstellt. Diese wiederum werden vielfach in Sand-, Keramik- und Wachsbäder getaucht, bis eine stabile Hülle entsteht, die eigentliche Form für das noch zu gießende Teil. „Die Kunst ist es, das Modell so zu gestalten, dass das flüssige heiße Metall in die engsten Eckchen kommt, ohne Luftblasen zu bilden“, sagt Bettermann. „Das ist unsere Spezialität. Und das können nur noch zwei oder drei Firmen in Deutschland so wie wir.“ In der Tat sind die Rotorenblätter des Bugatti-Turboladers hauchdünn, der Abstand zum Gehäuse, in dem sie sich bewegen, kaum erkennbar.