Bürgerwerkstatt : Berghausener nehmen Zukunft in die Hand

Berghausener nehmen Zukunft in die Hand

Bei der ersten Bürgerwerkstatt in Berghausen sammelte Mona Ende, Koordinatorin der Stadtteilarbeit, Vorschläge und Ideen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

LANGENFELD Bei der ersten Bürgerwerkstatt beschäftigten sich unter städtischer Regie etwa 50 Frauen und Männer mit ihrem Ortsteil und eigenen Wünschen.

Eine spannende Frage: „Wie wollen Sie in 20 Jahren in Berghausen leben?“ Mit möglichen Antworten setzten sich Besucher der ersten Bürgerwerkstatt im westlichsten Langenfelder Ortsteil auseinander. Der Einladung des Arbeitskreises „Leben im Stadtteil“ waren rund 50 Berghausener im Alter von 55 bis 70 Jahren in den Gemeindesaal von St. Paulus gefolgt. Ausrichter war diesmal das Deutsche Rote Kreuz.