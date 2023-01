Baumberger Bürgerverein Bürgerverein Baumberg fordert  Bänke am Rhein

(seg) Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause hieß Helmut Heymann am Sonntagvormittag die Gäste zum 44. BAB-Neujahrsempfang im Bürgerhaus Baumberg willkommen. „Die Stadt entwickelt sich lebendig und dynamisch, wird zunehmend lukrativ.“ Doch bei so vielen Baustellen habe der Bürger zurzeit häufig das Nachsehen. Die Verkehrssituation in Baumberg etwa habe sich in den vergangenen Monaten dramatisch verschlechtert: Wer etwa versuche, zu Stoßzeiten als Fußgänger die Haupt- oder Sandstraße zu überqueren, die Geschwister-Scholl-Straße oder den Garather Weg, müsse lange warten. „Nicht selten fahren 20 Autos oder mehr hintereinander.“ Ein paar Zebrastreifen, regte Heymann an, könnten das Problem deutlich entschärfen.