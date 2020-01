Arbeitskreis „Leben im Stadtteil“ : Bürgertreffs in Langenfelds Ortsteilen starten

Langenfeld Der Langenfelder Arbeitskreis „Leben im Stadtteil“ legt sein Programm fest.

Nach Mona Endes Angaben geht der von vielen Berghausenern erwünschte Bürgertreff im eigenen Ortsteil am Dienstag, 14. Januar, an den Start. Hierzu seien ab 15 Uhr alle Interessierten ins Pfarrheim von St. Paulus an der Treibstraße 23 eingeladen. Die katholische Gemeinde stelle ihre Räume für die Startphase dieses Bürgertreffs bereit, für den eine Projektgruppe seit Monaten einen Standort gesucht hatte. Ende: „Ab 15 Uhr lädt die Gruppe zu Kaffee und selbstgebackenem Kuchen ins Pfarrheim ein.“ Um 18 Uhr beginne eine Abendrunde, auch für Berufstätige. Die Koordinatorin lobt das Engagement der Berghausener, die Sache in die Hand zu nehmen und loszulegen. „Statt sich mit komplizierten Planungen aufzuhalten, soll zunächst geschaut werden, ob und wie die Idee eines Bürgertreffs an jedem Dienstag von der Nachbarschaft angenommen wird.“

Laut Prell greifen auch in anderen Ortsteilen Projektgruppen Anregungen aus den Bürgerwerkstätten auf. Reusrather treffen sich am 30 Januar (18 Uhr, ev. Gemeindesaal, Trompeter Str. 42). Wiescheider kommen am 6. Februar (18 Uhr, Pfarrsaal, Kirchstr. 39) zusammen. In Langenfeld-Mitte und Immigrath werde das Thema „Wohnen im Alter“ mit Vorträgen und Diskussionen vorangetrieben; in Kooperation mit Awo und Caritas (12. Februar, 18.30 Uhr, Awo-Café am Wald, Langfort 3). Richrather treffen sich am 18. Februar im Seniorenzentrum St. Martinus (18 Uhr, Martin-Buber-Str. 2).