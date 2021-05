Pro Umwelt : Bürgerstiftung spendet 40 Obstbäume für Monheim

Monheim Die Bürgerstiftung „Minsche vür Minsche“ hat 40 Obstbäume für Monheimer und Baumberger Rheinspaziergänger zur Selbstbedienung gespendet. Spazieren gehen und dabei frisches Obst pflücken und genießen, das ist die dieser Aktion zugrundeliegende Idee, erläutert Helmut Heymann von der Stiftung.

(og) Standorte sind in Baumberg die Grasfläche vor dem Campingplatz direkt am Rhein, in Monheim rund um den Oedstein in unmittelbarer Rheinnähe – und gegenüber der Marienburg Richtung Rhein stehen die 40 Bäume. Apfel-, Birnen-, Kirsch- und Pflaumenbäume – alle 2,50 Meter hoch.