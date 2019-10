Bürgermonitor : Anwohnerin beklagt Müllabfuhr am Sonntagmorgen

Die Leerung des öffentlichen Abfallbehälters am Hans-Litterscheid-Platz am frühen Sonntagmorgen reißt eine Anwohnerin regelmäßig aus dem Schlaf. RP-Foto: Meisel. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Sandra Schulten fühlt sich in ihrer Nachtruhe gestört. Immer wieder werde sie am frühen Sonntagmorgen aus dem Schlaf gerissen, klagte die Richratherin im Gespräch mit unserer Zeitung.

Sie wohnt am Hans-Litterscheid-Platz und wegen der Leerung des öffentlichen Abfallbehälters vor dem Mehrfamilienhaus durch Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs liegen, wie sie schildert, nicht nur bei ihr selber die Nerven blank. Immer gegen 6.30 Uhr fahre der Kleinlaster vor, um den Behälter zu leeren – auch am Feiertag 3. Oktober sei das so gewesen. „Manchmal hören wir dazu noch laute Musik aus diesem Fahrzeug. Ich will das nicht mehr hinnehmen!“

Bereits im November letzten Jahres hatte Schulten sich in dieser Sache via Internet bei Bürgermeister Frank Schneider beschwert. Der antwortete ihr seinerzeit, dass sich die Leerung solcher öffentlichen Mülleimer „in zahlreichen Bereichen der Stadt auch sonntags als notwendig erwiesen hat“. Die Leerung erfolge in den frühen Morgenstunden, „da dann der Verkehr gering ist und die Touren maximal die halbe Zeit benötigen“, meinte Schneider in der schriftlichen Stellungnahme. Zudem erledigten die Mitarbeiter des Betriebshofs „diese Arbeiten am Wochenende auf freiwilliger Basis. Sie freuen sich möglichst früh bei ihren Familien zu sein, daher der frühe Einsatz.“ An dieser Argumentation vom vergangenen November habe sich nichts geändert, sagte Schneider, als ihn unsere Redaktion auf die neuerliche Beschwerde der Richratherin ansprach. „Dafür habe ich wenig Verständnis. Wenn wir Behälter überquellen lassen, gibt es Kritik und wenn wir sie leeren, dann beschweren sich manche Leute auch.“ Der Bürgermeister versicherte aber, dass die Mitarbeiter gerade sonntagsmorgens angehalten seien, ihre Arbeit möglichst leise und rücksichtsvoll zu erledigen.