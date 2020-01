Kommunalwahl am 13. September : BGL will eigenen Bürgermeister-Kandidaten aufstellen

Langenfeld Bürgermeister Frank Schneider tritt wieder für die CDU in Langenfeld an. Die Grünen schicken Günter Herweg ins Rennen, die SPD lässt bisher keinen Namen heraus. Die FDP überlegt noch.

Frank Schneider tritt am 13. September wieder als Bürgermeisterkandidat für die CDU in Langenfeld an. Das hatte der Amtsinhaber bereits bei der Vorstandssitzung des Stadtverbandes angekündigt. Er stellt sich am 18. März beim Aufstellungsparteitag in der Stadthalle offiziell zur Wahl. Die Parteivorsitzende Barbara Aßmann sagte, man werde den vor zehn Jahren erfolgreich beschrittenen Weg auch über 2020 fortsetzen. Die Stadt sei wirtschaftlich gut aufgestellt. Die Themen Verkehr, Bauen und Schule stünden auch in den kommenden Jahren im Fokus. „Wir werden weitere Betreuungsstandorte an den Schulen aufsatteln und sind auf der Suche nach weiteren Standorten für Kitas“, sagte sie. Schneider freue sich auf den Wahlkampf. In die CDU ist der gebürtige Langenfelder 1993 eingetreten. 13 Jahre lang war er der persönliche Referent seines Vorgängers Magnus Staehler. Langenfeld sei eine lebendige Stadt, die freundliche rheinische Art sei einer der Gründe, warum er sich hier wohl fühle.