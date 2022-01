Bundesverwaltungsgericht beendet Instanzenzug : Schneider bedauert Entscheidung  zur CO-Pipeline

Langenfeld Das jahrelange juristische Tauziehen um die umstrittene CO-Pipeline durch den Kreis Mettmann hat diese Woche mit der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ein Ende gefunden.

„Sicherlich fußt dieser Aufruf an das Unternehmen nicht auf einer juristischen Grundlage, ist aber ein deutlicher Appell an die Verantwortung der Geschäftsleitung, nicht auf der Durchsetzung eines Vorhabens zu bestehen, das gegen den Willen von beteiligten Kommunen und vor allem vielen tausend Bürgerinnen und Bürgern erfolgen würde.“ Der Bürgermeister weist darauf hin, das die Produktionen nun mehr als 15 Jahren ohne die Pipeline ausgekommen seien. Deswegen spreche vieles dafür, auch weiterhin die offenbar gefundenen Alternativlösungen zu nutzen, die den Betrieb der CO-Pipeline und deren Betriebsgefahren überflüssig machen, so der Langenfelder Bürgermeister.