Langenfeld Industrieverein informierte sich über Verwaltungsarbeit : Bürgermeister hofft auf Stifter für Haus Graven

Langenfeld Mitglieder des Industrievereins informieren sich über die Stadtverwaltung. Kämmerer Grieger spricht von solider Finanzlage.

Fast 100 Mitglieder des Industrievereins haben jetzt beim Januar-Stammtisch die Möglichkeit genutzt, mehr über die Langenfelder Stadtverwaltung zu erfahren. Dabei standen neben allgemeinen Fragen zur Situation der Kommune, aktuellen Problemen und den Stadtfinanzen die Bereiche im Fokus, die die örtliche Wirtschaft berühren. Vom Fachkräftemangel ist auch die Verwaltung betroffen, der Leiter des Referates Umwelt und Verkehr ist pensioniert, zwei Fachbereichsleiter werden noch im Laufe des Jahres ausscheiden. „Vielleicht gibt es gemeinsame Strategien“, bot IVL-Vorsitzender Witte an. Marion Prell sprach über die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt und bot mit Blick auf die ZWAR (Zwischen Arbeit und Ruhestand)-Gruppen an, in den Firmen bei „nachberuflicher Sinnsuche“ zu helfen. Ulrich Moenen, zuständig für Schulen und Kindergärten, warb für betriebliche Kindertageseinrichtungen, „ein Gewinn für alle“. Die Digital-Offensive, 1,2 Mio. Euro aus dem Digitalpakt NRW für Langenfelds Schulen, sieht Moenen mit Blick auf fehlende Kompetenz bei den Lehrkräften kritisch.