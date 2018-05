Langenfeld: Bürgerbüro verkauft Shirts für Fußballfans

Langenfeld Zur WM gibt es im Rathaus schwarz-weiße T-Shirts mit Langenfelder Skyline und Kombifahne.

Die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland startet am 14. Juni. Im Bürgerbüro des Rathauses sind Langenfelder Skyline-Shirts in weiß und schwarz erhältlich. Nach den Worten von Stadtsprecher Andreas Voss "orientieren sie sich an den Trikotfarben der deutschen Nationalmannschaft, die als amtierender Weltmeister ins Turnier starten wird". Schon zur Europameisterschaft vor zwei Jahren seien die für sieben Euro exklusiv im Bürgerbüro erhältlichen T-Shirts "der Verkaufsrenner im Souvenir-Shop" des Bürgerbüros gewesen. Wie schon 2016 gibt es laut Voss auch zur WM wieder für 15 Euro ein Angebots-Paket aus T-Shirt und Kombifahne mit Langenfeld-Wappen und Deutschland-Flagge (Einzelpreis: 10 Euro).