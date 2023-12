Bürgerbegehren Schulcontainer angeblich hinfällig Trickst Monheims Bürgermeister die Elterninitiative aus?

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens für einen sofortigen Abbau der Container auf dem Schulgelände Krischer-/Lottenstraße sollen die Frist zur Abgabe der notwendigen Unterstützer-Unterschriften versäumt haben. Dies behauptet Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) in einer Pressemitteilung der Stadt Monheim. Die Frist sei am Mittwoch, 27. Dezember, 24 Uhr, abgelaufen, drei Monate nach dem umstrittenen Ratsbeschluss vom 20. September, zuzüglich der Dauer der städtischen Kostenprüfung, heißt es in der am Donnerstagnachmittag versandten Pressemitteilung. Damit ist das Bürgerbegehren nach Auffassung der Stadt formaljuristisch hinfällig.