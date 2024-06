Asyl-Container in Monheim Bürgerbegehren klagt gegen Ratsbeschluss

Das wollen die Initiatoren des Bürgerbegehrens aber nicht hinnehmen. „Mit dieser Entscheidung durch den Rat haben wir nun endlich eine Beschlusslage, gegen die wir als Initiatoren des Bürgerbegehrens Rechtsmittel einlegen können“, heißt es in einem Schreiben der Antragsteller, drei Eltern von Schülern der Astrid-Lindgren-Schule, die neben der Lottenschule und der benachbarten Förderschule von dem dreistöckigen Containerriegel in Mitleidenschaft gezogen wird. „Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit der uns betreuenden Rechtsanwaltskanzlei Klage gegen den Ratsbeschluss vom 20.03.2024 vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf eingereicht“, heißt es in dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt.