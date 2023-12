Bürgerbegehren zu Schul-Containern „flüchtlingsfeindlich“? Monheimer Flüchtlingshelfer werfen Peto Unterstellung vor

Bürgermeister Zimmermann äußerte kürzlich Zweifel an der Zulässigkeit des Begehrens. Zudem erteilte er am zweiten Adventssonntag zwei Unterschriftensammlern auf dem Weihnachtsmarkt einen Platzverweis für das „städtische Veranstaltungsgelände“, also nicht unerhebliche Teile der Altstadt. Peto-Ratsfraktionschefin Stefanie Einheuser gab in der jüngsten Ratssitzung Einblick in die juristische Argumentation, mit der Bürgermeister und Ratsmehrheit einen Bürgerentscheid rechtlich verhindern zu wollen scheinen: Ein Bürgerbegehren dürfe sich nur gegen einen Ratsbeschluss als Ganzes richten, der hier nach Peto-Interpretation das komplette Flüchtlingsunterbringungs-Konzept der Stadt umfasst. Nach Logik dieser Annahme mangelt es dem Bürgerbegehren an Aussagen zu einem Alternativkonzept. Demgegenüber stellen die Initiatoren und ihre Unterstützer aber immer wieder klar, dass sie sehr wohl für die Aufnahme von Flüchtlingen seien, nur eben nicht auf dem Schulgelände und um den Preis, dass eine weitere Schülergeneration um das ihr zugesagte Außengelände gebracht werde.